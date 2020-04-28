Чеферин: не боюсь за будущее футбола

28 апреля 2020     12
Чеферин: не боюсь за будущее футбола

16:12

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился мнением о ситуации в футбольном мире, которая сложилась из-за пандемии коронавируса.

«Коронавирус остановил всё, в том числе футбол. Очевидно, что будут последствия, но футбол — это позитивная энергия, я по нему очень скучаю. Не боюсь за будущее этого вида спорта и не согласен с апокалиптическими прогнозами. С тем, что футбол больше не будет таким массовым. Ясно, что понадобится время, чтобы привести всё в порядок, но мы справимся», — цитирует Tuttomercato слова Чеферина.

Все европейские футбольные турниры, за исключением чемпионата Белоруссии, были приостановлены из-за коронавируса.

Ранее УЕФА выделил национальным ассоциациям €236,5 млн для борьбы с последствиями коронавируса в их странах.

Источник: Россия Сегодня

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