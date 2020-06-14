Чемпион мира по прыжкам в длину Меньков подал заявку на получение нейтрального статуса

Чемпион мира 2013 года по прыжкам в длину Александр Меньков направил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на право выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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«Александр Меньков отправил заявку в World Athletics. Также направила заявку Анастасия Еремянц», — сказал ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

Заявки на получение нейтрального статуса рассматриваются международной федерацией только с приложенными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых содержится информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

Российские легкоатлеты не могут выступать под своим флагом на международных соревнованиях из-за санкциЙ, наложенных на ВФЛА.

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