Чемпион СССР по футболу: ЦСКА поторопился с продлением контракта с Гончаренко

Чемпион СССР по футболу в составе московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение армейского клуба продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до сезона-2020/21.

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«Я думаю, что нужно было доиграть сезон, а по результатам уже смотреть. Это было бы логичным. Весну ЦСКА провалил, были видны тренерские ошибки. На мой взгляд, ЦСКА поторопился с переподписанием. Повторюсь, весной вообще ничего не было видно», — приводит слова Масалитина РИА Новости.

По его словам, одной из причин неудач московского коллектива стало отсутствие прогресса у молодых футболистов. Как считает Масалитин, нападающий Фёдор Чалов, а также полузащитники Ильзат Ахметов и Иван Обляков должны были сделать качественный скачок вперёд, но вместо этого они стали выступать хуже.

Гончаренко известен по работе с белорусским БАТЭ, а также российскими «Кубанью», «Уралом» и «Уфой». Он возглавил ЦСКА в 2016 году помог команде выиграть Суперкубок России, а также дважды взять серебряные медали РПЛ.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин, который покинет клуб 31 мая, прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко.