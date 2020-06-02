Черчесов — об уходе Сёмина: нестандартное и непопулярное решение «Локомотива»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал ситуацию вокруг ухода Юрия Сёмина из московского «Локомотива».

«Юрий Палыч отработал 34 года в «Локомотиве». Не хочу говорить банальности, но адвокатом быть не могу, а тем более судьёй. Судьёй будет турнирная таблица и качество игры. Он поставлял по пять-шесть игроков в сборную, они были в хорошей форме, был прямой контакт с тренером, почти интимный. Некоторые вещи я не знал, а Сёмин мне подсказывал, чтобы не терять времени на умозаключения. С одной стороны, жалко. Нестандартное и непопулярное решение принял «Локомотив». С другой — футбол рассудит. В любом случае мы с Юрием Палычем остаёмся на связи», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинул команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее Сёмин рассказал, почему в «Локомотиве» не стали продлевать с ним контракт.