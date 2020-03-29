Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса

29 марта 2020     10
Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса

15:01

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, чем занимается во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

«Сидим дома, вся семья в сборе, каждый занимается тем, чем считает нужным. Естественно, я анализирую, тренируюсь, бегаю на дорожке», — сказал Черчесов на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте национальной команды.

Он также посоветовал болельщикам выполнять рекомендации карантина и заняться собой, семьёй и самодисциплиной.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 29 марта число заражённых коронавирусом в России возросло до 1534.

Ранее фигуристка Александра Трусова подтвердила, что находится на карантине.

Источник: Россия Сегодня

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