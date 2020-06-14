Черчесов рассказал, что помогло сборной России обыграть Испанию на ЧМ-2018

14 июня 2020     11
Черчесов рассказал, что помогло сборной России обыграть Испанию на ЧМ-2018

16:56

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, за счёт чего его подопечным удалось обыграть национальную команду Испании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира 2018 года.

«За день до чемпионата сборная Испании сменила тренера, это в плюс никогда не идёт. И мы заметили, что это тот специалист, который до конца всё-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет. Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик», — рассказал Черчесов в эфире «Россия 1».

В матче 1/8 финала, прошедшем в Москве на стадионе «Лужники» сборная России обыграла команду Испании по пенальти 1:1 (4:3) испанцев, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, россияне победили по пенальти со счетом 4:3. 

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА.

Источник: Россия Сегодня

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