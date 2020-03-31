Черчесов заявил, что в сборной России по футболу нет заболевших коронавирусом

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что врач команды Эдуардом Безугловым сообщил ему об отсутствии случаев заболевания коронавирусом среди игроков команды.

РИА Новости

«Я сегодня с Безугловым переписывался, узнавал ситуацию, как наши игроки. Он прислал полный отчет. Все здоровы, нет ни одного заболевшего. Это нас радует», — заявил Черчесов в интервью YouTube-каналу сборной России.

В мире зафиксировано свыше 800 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Ранее Черчесов признался, что вчера в первый раз за 56 лет надел маску.