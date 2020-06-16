Четыре человека пытались спасти тонущую девочку и погибли

16 июня 2020     23
Четыре человека пытались спасти тонущую девочку и погибли

Четыре человека погибли при попытке спасти тонущую девочку на реке Онон в Ононском районе Забайкальского края. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета (СК).

Происшествие произошло 15 июня во время отдыха компании родственников около села Нижний Цасучей. Во время купания в реке 15-летняя девочка попала в водоворот и начала тонуть. На помощь ей бросились взрослые, в том числе и три рыбака, которые находились неподалеку.

Как отмечается, в результате девочку удалось спасти. Однако при попытке помочь ей утонули 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет. На данный момент тело женщины не найдено, тела других погибших направлены на судмедэкспертизу.

В 2019 году студентка из Вологды Елизавета Дружинина погибла при спасении двух тонущих детей. Знакомый девушки рассказал, что его младший брат с сестрой и еще одним ребенком купались и в какой-то момент начали тонуть. Девушка и ее друг бросились им на помощь.

Источник: Лента.Ру

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