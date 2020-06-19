Число случаев инфицирования коронавирусом в Бразилии превысило 978 тысяч

В Бразилии за сутки выявили более 22 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Источник: Россия Сегодня
В Бразилии за сутки выявили более 22 тыс. случаев инфицирования COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Источник: Россия Сегодня
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