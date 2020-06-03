Число случаев инфицирования коронавирусом в Канаде превысило 92 тысячи

3 июня 2020     18
Число случаев инфицирования коронавирусом в Канаде превысило 92 тысячи

06:17

Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 92 399. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

globallookpress.com

Источник: Россия Сегодня

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