Число случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 52 520

12 июня 2020     13
Число случаев коронавируса в Белоруссии выросло до 52 520

Число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Белоруссии выросло до 52 520.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

«Зарегистрированы 52 520 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 697 011 тестов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего в стране к настоящему моменту от коронавируса скончались 298 пациентов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гражданам страны не стоит бояться второй волны заболеваемости коронавирусной инфекцией, так как к этому времени многие перенесут болезнь и выработают иммунитет.

Источник: Россия Сегодня

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