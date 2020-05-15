Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 200 тысяч

15 мая 2020     6
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 200 тысяч

03:36

Число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии достигло 202 918.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официальной статистики.

Уточняется, что за сутки в стране от COVID-19 умерли 844 человека, в результате чего общее количество скончавшихся от коронавируса достигло 13 993.

К настоящему моменту в стране выздоровели по меньшей мере 79 497 пациентов.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о желании начать открытие границ и возобновить торговлю в прежнем режиме, несмотря на всё ещё существующую угрозу коронавирусной инфекции COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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