Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 22 тыс.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 753 случая коронавируса, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 22 460.
Отмечается, что большинство новых инфицированных — иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.
Ранее в Сингапуре пообещали начать сажать в тюрьму нарушителей правил социального дистанцирования.
Источник: Россия Сегодня