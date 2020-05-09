Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи

9 мая 2020     1
Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи

11:55

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 22 тыс.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 753 случая коронавируса, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 22 460.

Отмечается, что большинство новых инфицированных — иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.

Ранее в Сингапуре пообещали начать сажать в тюрьму нарушителей правил социального дистанцирования.

Источник: Россия Сегодня

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