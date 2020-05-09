Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи

Ранее в Сингапуре пообещали начать сажать в тюрьму нарушителей правил социального дистанцирования.

Отмечается, что большинство новых инфицированных — иностранные рабочие, которые живут в общежитиях.

Уточняется, что за прошедшие сутки в стране выявили 753 случая коронавируса, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 22 460.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 22 тыс.

Число случаев коронавируса в Сингапуре превысило 22 тысячи 11:55 Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 22 тыс. Об этом сообщает …



Рами признался, что не знает имён своих одноклубников по «Сочи» 11:59 Французский защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о знакомстве с партнёрами по команде. © Екатерина Лызлова РИА Новости «Я знаю …



Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до минимума В России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на 9 мая, он составляет 1,06, что является минимумом …



Число умерших за сутки россиян с коронавирусом превысило сотню В России за сутки умерло более сотни зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб в Telegram-канале. «Зафиксировано 104 летальных исхода», — говорится …

