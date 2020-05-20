Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло почти 3 тысяч

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане достигло 2939.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что в стране выявили ещё 59 новых инфицированных.
По имеющимся данным, к настоящему моменту от коронавируса вылечились 2372 пациента.
20 мая генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что за сутки в мире было выявлено рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Источник: Россия Сегодня