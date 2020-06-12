Число случаев заболевания коронавирусом в Южной Корее превысило 12 тысяч

В Южной Корее за сутки зафиксировали 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.
Как передаёт РИА Новости, общее число выявленных случаев в стране достигло 12 003.
За время пандемии в Южной Корее 277 человек с коронавирусом скончались, 10 669 выздоровели.
Ранее старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением COVID-19.
Источник: Россия Сегодня