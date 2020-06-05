Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде составило 93 726

Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 93 726. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.
Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли 7637 пациентов с коронавирусом.
С начала эпидемии в стране проведено почти 1,8 млн тестов на COVID-19.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в канадских провинциях Квебек и Онтарио, где выявлено более 52 тыс. и 29 тыс. случаев соответственно.
Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.