Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде составило 93 726

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в канадских провинциях Квебек и Онтарио, где выявлено более 52 тыс. и 29 тыс. случаев соответственно.

С начала эпидемии в стране проведено почти 1,8 млн тестов на COVID-19.

Отмечается , что с начала эпидемии в Канаде умерли 7637 пациентов с коронавирусом.

Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 93 726. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

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