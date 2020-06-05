Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде составило 93 726

5 июня 2020     12
Число случаев заболевания коронавирусом в Канаде составило 93 726

04:02

Число случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 93 726. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны.

Отмечается, что с начала эпидемии в Канаде умерли 7637 пациентов с коронавирусом.

С начала эпидемии в стране проведено почти 1,8 млн тестов на COVID-19.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в канадских провинциях Квебек и Онтарио, где выявлено более 52 тыс. и 29 тыс. случаев соответственно.

Ранее канадский премьер Джастин Трюдо обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном ситуацию с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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