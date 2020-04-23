Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу

Ранее сообщалось, что во Франции за сутки скончались 516 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Всего в Турции скончался 2 491 человек с подтверждённым коронавирусом.

Отмечается, что за сутки выявлено 3116 новых случаев заражения.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в Twitter.

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