Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу

В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 101 790.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в Twitter.
Отмечается, что за сутки выявлено 3116 новых случаев заражения.
Всего в Турции скончался 2 491 человек с подтверждённым коронавирусом.
Ранее сообщалось, что во Франции за сутки скончались 516 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Источник: Россия Сегодня