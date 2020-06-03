Число выздоровевших после коронавируса в Москве превысило 90 тысяч

Ещё 3385 пациента выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 91 654, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Накануне сообщалось, что за сутки в Москве после лечения COVID-19 выписаны 6030 человек.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число обследований на коронавирус в России растёт, а число случаев заболевания снижается.
По её словам, это свидетельствует о снижении эпидемиологического процесса.
Источник: Россия Сегодня