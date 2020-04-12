Число заражённых коронавирусом в Брянской области возросло до 141

В Брянской области число инфицированных коронавирусом жителей за сутки возросло на 18 — до 141. Об этом информирует региональное правительство.

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«По информации оперативного штаба, на 08:30 12 апреля подтверждено 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтверждён 141 случай», — цитирует сообщение РИА Новости.

Указывается, что трое пациентов излечились от коронавируса, их выписали из больницы. Состояние большинства заражённых оценивается как удовлетворительное. Ещё четыре человека находятся в стабильно тяжёлом состоянии.

30 марта в Брянске возбудили первое уголовное дело в отношении граждан, подозреваемых в заражении коронавирусом четырёх человек.