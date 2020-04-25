Число заражённых коронавирусом в Казахстане составило 2482

Почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Казахстане с момента начала эпидемии.

«Зарегистрировано ещё 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане — восемь, в Алма-Ате — четыре, в Шымкенте — пять, в Жамбылской области — два», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Казахстана.

По последним данным, более 600 пациентов с COVID-19 в стране выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусной инфекцией гражданка России.