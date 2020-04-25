Число заражённых коронавирусом в Казахстане составило 2482

25 апреля 2020     11
Число заражённых коронавирусом в Казахстане составило 2482

08:01

Почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Казахстане с момента начала эпидемии.

«Зарегистрировано ещё 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур-Султане — восемь, в Алма-Ате — четыре, в Шымкенте — пять, в Жамбылской области — два», — приводит ТАСС сообщение Минздрава Казахстана.

По последним данным, более 600 пациентов с COVID-19 в стране выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусной инфекцией гражданка России.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Игра на понижение: зачем Байден обвинил Трампа в попытке перенести дату выборов на фоне COVID-19
Игра на понижение: зачем Байден обвинил Трампа в попытке перенести дату выборов на фоне COVID-19

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что Дональд Трамп попытается перенести намеченные на осень президентские выборы …


Число заражённых коронавирусом в Казахстане составило 2482
Число заражённых коронавирусом в Казахстане составило 2482

08:01 Почти 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Казахстане с момента начала эпидемии. «Зарегистрировано ещё 66 новых случаев …


Оценена эффективность самодельных масок
Оценена эффективность самодельных масок

Самодельные маски обладают почти такой же эффективностью, как и респираторы класса N95, рекомендованные для медицинского персонала США. К такому выводу …


Определена средняя зарплата москвичей на начало года
Определена средняя зарплата москвичей на начало года

Средняя зарплата в Москве в январе 2020 года составила 88,9 тысячи рублей. Такие данные приводятся в рейтинге Мосгорстата, с которыми …


Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 25 апреля

Число зараженных коронавирусом в мире достигло 2 790 986. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса. Таким образом, прирост …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты