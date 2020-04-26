Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 42480

26 апреля 2020     16
Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 42480

12:12

В Москве за сутки выявлено 2971 человек, инфицированных коронавирусом, общее число зафиксированных в столице случаев COVID-19 возросло до 42 480. 

globallookpress.com

Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне в столице за сутки было зафиксировано 2612 случаев заболевания. 

Ранее стало известно, что число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 3175, за сутки выздоровели 128 человек.

25 апреля в оперштабе сообщили, что за сутки в столице скончались 38 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев в Москве достигло 404.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.

Источник: Россия Сегодня

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