Число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 42480

В Москве за сутки выявлено 2971 человек, инфицированных коронавирусом, общее число зафиксированных в столице случаев COVID-19 возросло до 42 480.

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Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Накануне в столице за сутки было зафиксировано 2612 случаев заболевания.

Ранее стало известно, что число вылечившихся от COVID-19 в Москве достигло 3175, за сутки выздоровели 128 человек.

25 апреля в оперштабе сообщили, что за сутки в столице скончались 38 человек с коронавирусом. Общее число летальных случаев в Москве достигло 404.

Вирусолог Алексей Аграновский в беседе с ФАН выразил мнение, что есть признаки того, что Россия находится близко к плато по коронавирусу.