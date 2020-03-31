Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 837

Число скончавшихся за сутки от коронавируса COVID-19 в Италии возросло на 837 человек до 12428.

Полицейский с симптомами коронавируса умер во время самоизоляции В английском городе Борнмут, графство Дорсет, полицейский с симптомами коронавирусной инфекции умер во время самоизоляции дома. Об этом сообщает газета …



Названа дата выхода дешевого iPhone Apple-блогер Джон Поссер назвал дату выпуска iPhone SE2. Выход смартфона состоится в апреле 2020 года, пишет Поссер в Twitter. Поссер …



США предсказали рекордную безработицу Главный валютный стратег датского Saxo Bank Джон Харди в прогнозе на второй квартал 2020 года (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказал, …



В Севастополе с 1 апреля вводится режим обязательной самоизоляции В Севастополе из-за коронавируса вводится режим всеобщей самоизоляции для всех жителей. С 1 апреля гражданам запрещено покидать места проживания, за …

