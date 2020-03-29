Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 1228

29 марта 2020     14
Число жертв коронавируса в Великобритании достигло 1228

18:00

В Минздраве Великобритании заявили, что за последние 24 часа в стране от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 209 человек.

«По данным на 09:00 (12:00 мск. — RT) 29 марта, анализы были взяты у 127 737 человек, 108 215 из них показали отрицательный результат, 19 522 были положительными. По данным на 17:00 (20:00 мск. — RT) 28 марта, 1228 пациентов с коронавирусом скончались», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее британские медики сообщали о 1019 скончавшихся от COVID-19 пациентах.

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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