Число жертв разрушительного урагана в российском регионе выросло

Число погибших в результате урагана в Екатеринбурге выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о гибели мужчин 1997, 1983 и 1963 годов рождения. Однако местная прокуратура заявила, что начала выяснять обстоятельства гибели 67-летней пенсионерки, на которую упала ветка дерева.

Женщину госпитализировали по скорой с тяжелой травмой головы, позднее она скончалась в больнице.

Ранее в сети появились ролики, на которых видно, как местного жителя, находившегося во время урагана на улице, сбила сорванная с парковки пластиковая кровля. Мужчина отлетел в сторону, ударившись о столб. Стало известно, что из-за сильного урагана местный аэропорт «Кольцово» временно приостановил вылеты.

Источник: Лента.Ру