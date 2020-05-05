ЦСКА лидирует в РПЛ по игровому времени для молодых футболистов

5 мая 2020     12
ЦСКА лидирует в РПЛ по игровому времени для молодых футболистов

08:34

Московский ЦСКА больше других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) предоставляет игрового времени молодым футболистам, возрастом до 21 года.

РИА Новости

Как сообщает Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory, московский ЦСКА является лидером РПЛ по игровому времени для молодых футболистов. В составе армейцев игроки моложе 21 года получают 56,3% игрового времени.

Второе место в РПЛ по данному показателю занимает московский «Спартак» (24,1%), на третьем месте расположился казанский «Рубин» (19,6%). Больше 10% игрового времени молодые футболисты получают в «Краснодаре» (19,4%), «Динамо» (12,4%), «Арсенале» (11,0%) и «Ростове» (10,6%).

При этом в конце списка расположились «Зенит» (0,3%) и «Оренбург» (0,2%).

Ранее сообщалось, что РПЛ занимает 57-е место по игровому времени для молодых футболистов.

Источник: Россия Сегодня

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