Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения Трампа в Twitter

28 мая 2020     12
Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения Трампа в Twitter

05:04

Глава Facebook Марк Цукерберг прокомментировал ситуацию вокруг сообщения американского президента Дональда Трампа в социальной сети Twitter, которое пометили как не соответствующее действительности.

«У нас разная политика. Я твёрдо уверен, что Facebook не может быть арбитром в вопросе того, что люди говорят онлайн, особенно компании, предоставляющие платформу для таких дискуссий, не должны делать это», — заявил он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Трамп заявил, что руководство Twitter пытается вмешаться в американские президентские выборы. Обвинение прозвучало, после того как соцсеть пометила его твиты с критикой дистанционного голосования как «недостоверные».

Подробнее о ситуации — в материале RT.

Источник: Россия Сегодня

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