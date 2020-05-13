Депутаты предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти

13 мая 2020     12
Депутаты предложили убрать из УК статью об оскорблении представителя власти

Депутаты от ЛДПР Александр Старовойтов, Антон Морозов и Кирилл Черкасов предложили исключить из УК РФ статью 319 («Оскорбление представителя власти»). Соответствующий проект закона опубликован в электронной базе данных Госдумы.

Авторы закона пишут, что, так как статья 319 УК РФ не предусматривает лишения свободы, а в основном лишь наказывает штрафом или работами, то ответственности, предусмотренной Кодексом административных правонарушений, вполне достаточно. В связи с этим они хотят восстановить социальную справедливость, уравняв публичную власть и граждан РФ.

Депутаты отмечают, что не видят смысла в увеличении числа людей, судимых по уголовным статьям в тот момент, когда государство «стоит на пути декриминализации ряда статей УК».

Статья 319 УК РФ предусматривает штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев, либо обязательные работы до 360 часов, либо исправительные работы до года.

12 мая в Госдуму внесли проект закона о штрафах для чиновников за хамство и оскорбление граждан.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. «Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место», — сказал президент. Затем он поручил ужесточить эту ответственность.

Источник: Лента.Ру

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