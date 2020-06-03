Детский омбудсмен в Ивановской области прокомментировала дело об убийстве собаки подростками

3 июня 2020     12
Детский омбудсмен в Ивановской области прокомментировала дело об убийстве собаки подростками

15:41

Уполномоченный по правам ребёнка Ивановской области Татьяна Океанская прокомментировала дело об убийстве собаки подростками.

РИА Новости

«Там ведь есть несовершеннолетние, а есть участник совершеннолетний. Понятно, что в отношении совершеннолетнего возбуждено уголовное дело, по отношению к несовершеннолетним оно не возбуждено», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, аппарат омбудсмена держит ситуацию на контроле.

Как отметила Океанская, они взаимодействуют с комиссией по делам несовершеннолетних и с полицией, наблюдают, как идёт следствие.

«Пока у меня нет официального рапорта, где бы излагались события произошедшие. Самое главное сейчас, конечно, усилить работу с детьми по направлению, как надо общаться с животными», — добавила она.

Инцидент произошёл 1 июня в Приволжске.

В марте Newinform сообщал, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о жестоком обращении с собакой.

Источник: Россия Сегодня

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