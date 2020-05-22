Директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы

22 мая 2020     10
Директор базы в Новогорске рассказал, что первыми на объект заедут московские фигуристы

20:18

Директор спортивной базы в подмосковном Новогорске Николай Доморацкий заявил, что прибытие спортсменов ожидается уже 24 мая.

РИА Новости

Об этом директор объекта сообщил RT. По его словам, первыми на базу заедут 54 фигуриста из Москвы и Московской области. Все спортсмены и персонал будут протестированы на коронавирус и останутся на базе до окончания карантинного режима.

26 мая ожидается заезд команды со современному пятиборью, далее спортсмены будут прибывать согласно графику. Ожидается, что в общей сложности база примет 220 человек.

Директор базы добавил, что одними из первых, кто заедет на объект, станут фигуристы группы Этери Тутберидзе.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева планирует включить в программу четверной прыжок.

Источник: Россия Сегодня

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