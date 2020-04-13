Директор «Новогорска» рассказал, как на базе оказались тренер и спортсмен с подозрением на коронавирус

Директор УТЦ «Новогорск» Николай Доморацкий рассказал, почему главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко и гимнаст Сергей Найдин не прошли тестирование на коронавирус перед приездом на базу.
© Евгений Биятов
РИА Новости
«Мы планировали провести поголовную проверку сразу по приезду спортсменов на базу. Но потом началось… Самыми дисциплинированными оказались синхронистки: обещали появиться в 18:00 в пятницу, и пришли минута в минуту. Гимнасты подъехали чуть позже. Часть молодёжной сборной по художественной гимнастике заехала не в пятницу, как было условлено, а в воскресенье к вечеру», — заявил Доморацкий в интервью RT.
По его словам, члены команд должны были пройти тестирование на коронавирус в понедельник.
«Вот так всё и получилось. Во вторник стало известно, что два теста дали положительный результат, и всех, кроме гимнасток-художниц, пришлось отправить по домам», — добавил директор базы.
2 апреля стало известно, что Родионенко и Найдин сдали положительные тесты на COVID-2019.
Ранее сообщалось, что Найдин выписан из больницы.
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