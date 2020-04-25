Дивеевский монастырь закрыли на карантин

25 апреля 2020     4
Дивеевский монастырь закрыли на карантин

20:41

Несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусом COVID-19, обитель закрыта на карантин.

РИА Новости

«Ограничен въезд в село Дивеево. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора от 25 апреля, в связи с угрозой возникновения и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) монастырь находится на карантине», — говорится в сообщении на сайте Нижегородской митрополии Русской православной церкви.

Уточняется, что в монастыре выявили случаи заболевания COVID-19: «Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания».

Все заболевшие сестры изолированы.

Ранее РПЦ объявила о введении ряда мер из-за ситуации с коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами
СМИ: Рахимов провёл переговоры с двумя московскими клубами

20:39 Бывший тренер «Ахмата» Рашид Рахимов может продолжить карьеру в одном из московских клубов. РИА Новости Об этом сообщает Metaratings.ru. По …


Дивеевский монастырь закрыли на карантин
Дивеевский монастырь закрыли на карантин

20:41 Несколько монахинь Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородской области заразились коронавирусом COVID-19, обитель закрыта на карантин. РИА Новости «Ограничен …


В Севастополе кладбища закроют на Радоницу
В Севастополе кладбища закроют на Радоницу

Ограничения не коснутся оформления услуг по погребению. «Будем рекомендовать руководству кладбищ не открывать их для посещения. Это опасно и нужно …


Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом
Мишустин дал новые поручения по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал новые поручение по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. …


В Госдуме рассказали о последствиях досрочного завершения РПЛ
В Госдуме рассказали о последствиях досрочного завершения РПЛ

Депутат Государственной думы Игорь Лебедев выступил против досрочного завершения розыгрыша Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат.com». По его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты