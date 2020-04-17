Для лечения COVID-19 врачам нужна плазма крови переболевших людей

Главврач 52 больницы Москвы Марьяна Лысенко заявила, что антительная плазма людей, которые переболели коронавирусом, хорошо подходит для лечения данного заболевания.

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«Мы сейчас начали протокол по применению антительной плазмы от пациентов, которые переболели инфекцией. Мы еще в начале пути, но видим, что это рабочая история», — цитирует Интерфакс слова Лысенко в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, антитела помогают «справиться с ситуацией».

Она добавила, что врачи будут стимулировать тех кто переболел коронавирусом сдавать плазму.

Ранее стало известно, что разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания.