Для мусульман установили правила посещения мечетей

31 мая 2020     10
Для мусульман установили правила посещения мечетей

Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо замглавы ДУМ Дамира Мухетдинова, подписанное 29 мая.

С 5 июня будет ограничено число молящихся на пятничной молитве, размещать их будут в зале с соблюдением социальной дистанции. Прихожанам должны быть предоставлены антисептики, а также все должны будут носить перчатки и маски. Кроме того, отмечается необходимость соблюдения рекомендаций по дезинфекции помещений.

Людям старше 65 лет и страдающим от хронических заболеваний рекомендуется мечети не посещать. Болеющих простудными заболеваниями до коллективных молитв не допустят.

Учитывая информацию Роспотребнадзора о стабилизации эпидемиологической ситуации, мусульманским организациям рекомендуется с 1 июня начать постепенно смягчать ограничения. При этом региональным общинам указали на необходимость соблюдать требования органов власти.

«Исходя из оценок и критериев, которые установлены в регионе, духовенство и региональные лидеры принимают соответствующие решения сами. В сельской местности, например, в ряде татарских сел, вообще не зафиксировано признаков заболевания», — прокомментировал документ Мухетдинов.

Ранее сообщалось, что к первому этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, готовы приступить 23 региона России. Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором — начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

Источник: Лента.Ру

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