Доктор Мясников объяснил процент заразившихся коронавирусом москвичей

Глава инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников, также известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», разъяснил слова мэра Москвы Сергея Собянина о проценте заразившихся коронавирусом в столице. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Подъем».

Доктор отметил, что речь идет о «реальном количестве» заболеваний согласно математическим прогнозам, которые основаны на числе проведенных тестов. «Мы говорим о числе выявленных пациентов по количеству проведенных тестов. Но даже ребенку понятно, что количество зараженных на самом деле в десятки раз превышает. Поэтому существуют определенные математические модели, по которым во всем мире пытаются посчитать инфицирование. Общая позиция такова в 10-20 раз больше, чем оттестированных», — пояснил Мясников.

Ранее 2 мая мэр Москвы сообщил, что реальное количество заразившихся коронавирусом жителей Москвы составляет около двух процентов от общего числа горожан. Градоначальник отметил, что данные показатели являются минимальным значением среди мировых городов, где зафиксирована пандемия.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах. В Москве количество новых заразившихся составило 5358 человек.

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Источник: Лента.Ру