Документальные фильмы RT и программы RT Arabic получили награды Telly Awards

29 мая 2020     8
Документальные фильмы RT и программы RT Arabic получили награды Telly Awards

12:29

RT

RT завоевал четыре награды ежегодной международной премии в области теле- и кинопроизводства Telly Awards. Жюри отметило программы RT на арабском, документальный фильм о вспышке ВИЧ-инфекции в СССР и VR-фильм, снятый в рамках масштабного соцмедиа-проекта канала #СтраницыПобеды.

Программа RT на арабском «Поединок» с участием российских спортсменов — бойца смешанных боевых искусств UFC Алексея Олейника и тяжелоатлета Марьяны Наумовой — получила серебряную медаль в категории «Общая тематика — Онлайн». Цикл программ «Калашникова», который рассказывает в частности о подводной лодке «Ростов-на-Дону», Нахимовском Военно-морском училище и истории автомата Калашникова, награжден серебром в номинации «Сериал — Онлайн».

Документальный фильм RT «Элиста’88», снятый в рамках проекта «ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским», получил бронзовую награду в категории «Общая тематика — Брендированный контент». Лента повествует о массовой вспышке ВИЧ-инфекции, которая произошла в Калмыкии в конце 1980-х годов.

VR-проект RT «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим), завоевал бронзу в номинации «Общая тематика — Иммерсивная и смешанная реальность». Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан совместно с VR-художником Денисом Семёновым в рамках соцмедиа-проекта RT #СтраницыПобеды.

RT уже становился призером Telly Awards. В 2017 году высшие награды получили документальный фильм RTД о президенте Филиппин и политическое комедийное шоу Redacted Tonight, выходящее в эфире RT America. Годом ранее наградами были отмечены в том числе новостные выпуски RT America, посвящённые урагану Катрина и беспорядкам в Фергюсоне.

Премия Telly Awards, учреждённая в 1979 году, отмечает наградами телепрограммы, рекламные ролики, кино- и телевизионные фильмы. В жюри конкурса входят признанные профессионалы теле- и киноиндустрии.

Источник: Россия Сегодня

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