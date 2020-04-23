Долговая зона: чем может угрожать экономике Европы рекордный рост дефицита бюджета

В 2019 году дефицит бюджета еврозоны вырос впервые за последние девять лет — с 0,5% до 0,6% ВВП. При этом уже в 2020-м году на фоне пандемии коронавируса отрицательная разница между доходами и расходами европейской казны может увеличиться более чем в 12 раз — до 7,5% ВВП. Как ожидается, значение станет самым высоким с 1995 года. По словам аналитиков, рекордные траты на покрытие потерь от COVID-19 обернутся резким ростом госдолга Европы. В результате у правительств будет меньше возможностей для восстановления экономики после окончания эпидемии, а для балансировки бюджетов странам придётся сокращать пенсии и другие социальные выплаты.

В 2019 году дефицит бюджета еврозоны вырос впервые за последние девять лет и достиг 0,6% ВВП региона. Об этом свидетельствуют данные Евростата, опубликованные в среду, 22 апреля.

Отметим, что после окончания мирового финансового кризиса отрицательная разница между доходами и расходами европейской казны непрерывно снижалась. Так, с 2010 по 2018 годы показатель сократился с 6,3% до 0,5% — минимального уровня за всё время наблюдений.

Одной из главных причин увеличения бюджетного дефицита еврозоны в 2019 году стала необходимость покрыть экономические потери от спада промышленности и торговых войн США. Такую точку зрения в беседе с RT выразил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Европейцы оказались главными пострадавшими от торговых войн, о чём свидетельствовал обвал промышленного производства в регионе по итогам года. Огромную долю в ВВП Европы играет экспорт, а экономика региона имеет открытый характер. Из-за этого влияние неопределённости по брекситу, а также тарифов США против европейских товаров и замедления КНР оказалось чувствительным. На этом фоне в 2019 году убытки европейской промышленности могли составить около $31 млрд», — отметил эксперт.

Как ожидается, в 2020 году европейский бюджет может оказаться под ещё более серьёзным давлением на фоне пандемии коронавируса. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), в результате введения карантинных мер, падения уровня торговли и транспортных перевозок по итогам года экономика еврозоны может сократиться более чем на 7%. Одновременно дефицит европейской казны может вырасти более чем в 12 раз и достигнуть 7,5% ВВП. Значение рискует стать самым высоким с 1995 года.

Как отмечают специалисты МВФ, с наиболее высоким уровнем дефицита могут столкнуться Испания (9,5% ВВП) Франция (9,2% ВВП), и Италия (8,3%). При этом в крупнейшей экономике региона — Германии — расходы бюджета могут превысить расходы на сумму эквивалентную 5,5% ВВП.

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Как рассказал RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, разрастание бюжетного дефицита может привести резкому увеличению госдолга еврозоны. Согласно данным Евростата, в 2019 году долговая нагрузка правительств региона сократилась с 85,8% до 84,1% ВВП. Впрочем, по оценке МВФ, в 2020-м значение может увеличиться до 97,4%.

Примечательно, что на фоне распространения коронавируса в марте Совет Евросоюза по экономике и финансам впервые приостановил действие Пакта стабильности и роста — основного документа еврозоны. Документ был подписан ещё в 1997 году и предполагал ряд финансовых ограничений для участников объединения. В частности, дефицит бюджета членов еврозоны не должен был превышать 3% ВВП, а уровень госдолга — 60% ВВП.

«Раньше ни одна страна еврозоны не имела права превысить бюджет при его согласовании более чем на 3% ВВП. В 2019 году исключениями стали Франция (3%) и Румыния (4,3%). Отменой Пакта Совет по экономике и финансам ЕС решил смягчить бюджетную политику. Таким образом государства сейчас могут брать кредиты для предоставления помощи бизнесу и населению, превышая бюджет», — объяснил Александр Абрамов.

Отсрочка потерь

По словам экспертов, поддержка экономики за счёт наращивания госдолга позволит смягчить последствия коронавируса для стран еврозоны. Между тем рост долговой нагрузки может затруднить выход региона из кризиса после прохождения пандемии. Об этом в беседе с RT рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Во-первых, обслуживание госдолга требует дополнительных бюджетных средств. В будущем из-за высокой долговой нагрузки правительствам придётся ограничивать расходы. Чаще всего это происходит за счёт заработных плат госслужащих, пенсий и других социальных выплат. После завершения пандемии нужно будет стимулировать спрос населения на товары и услуги, но из-за долговых обязательств правительствам будет труднее этого добиться», — пояснил эксперт.

Согласно оценке Геннадия Николаева, в наиболее трудном финансовом положении рискуют оказаться страны Восточной и Южной Европы. Как объяснил эксперт, во многом эти государства живут за счёт дотаций от более крупных экономик региона, таких как Германия и Франция. Вместе с тем в 2020 году объёмы денежной поддержки могут заметно сократиться.

«Сегодня экономические локомотивы ЕС — это Франция и Германия. Остальные страны постоянно пытаются выбить финансовую помощью из общего бюджета, невзирая на то, что их участие в нём минимально. Сейчас расходы этих государств в значительной степени финансируются Берлином и Парижем, но уже сейчас понятно, что немцы и французы будут в первую очередь решать свои финансовые проблемы из-за чего будут меньше тратить «на благотворительность», — пояснил Николаев.

Отметим, что в конце марта в качестве одной из экстренных мер помощи экономике Европейский центробанк (ЕЦБ) объявил о программе покупки облигаций на сумму €750 млрд. Так, ЕЦБ включил печатный станок и на выпущенные деньги стал скупать государственные долговые бумаги стран еврозоны. Таким образом регулятор вливает в финансовую систему дополнительные денежные средства.

По словам Геннадия Николаева, действия ЕЦБ должны поддержать финансовую стабильность в период неопределённости, но при этом рискуют обернуться ослаблением евро в долгосрочной перспективе.