«Должно иметь последствия»: как Трамп намекает на причастность Китая к распространению коронавируса

Китай необходимо привлечь к ответственности, если будет доказано, что он намеренно способствовал распространению коронавирусной инфекции. Об этом заявил Дональд Трамп, отметив, что США проводят собственное расследование причин возникновения пандемии. Между тем Соединённые Штаты продолжают обвинять КНР в якобы сокрытии информации о COVID-19, что, по мнению американских властей, привело к расширению географии заболевания на весь мир. При этом никаких доказательств своей версии событий Вашингтон не предоставляет. Эксперты полагают, что подобные высказывания — часть идеологической войны и попытка ослабить позиции Китая на мировой арене.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай нужно привлечь к ответственности, если будет доказано, что он намеренно способствовал распространению COVID-19. Такое мнение американский лидер озвучил, выступая на пресс-брифинге в Белом доме.

«Её (пандемию коронавируса. — RT) можно было остановить в Китае до того, как она началась. Но этого не сделали, и теперь из-за этого страдает весь мир… Если имела место ошибка, ошибка есть ошибка. Но если они (китайцы. — RT) действовали осознанно, то это должно иметь последствия», — заявил Трамп.

Как пояснил глава Белого дома, власти США проводят расследование, чтобы выяснить обстоятельства происхождения коронавирусной инфекции нового типа, эпидемия которой началась в КНР, а потом захлестнула весь мир.

По данным Университета Джонcа Хопкинса, на 19 апреля в стране зарегистрировано свыше 735 тыс. случаев заболевания коронавирусом, число летальных исходов превысило 39 тыс. При этом ранее Трамп заявлял, что всего в США от вируса может погибнуть до 60—65 тыс. человек.

Вместе с тем, несмотря на нападки Вашингтона на Пекин, Соединённые Штаты находятся в непростом положении — в разгар борьбы с коронавирусом США сильно зависят от поставок средств индивидуальной защиты из КНР, отмечает Reuters. Американские медики по-прежнему испытывают острый дефицит масок, респираторов и защитных костюмов.

Без научного обоснования

Руководство США не в первый раз пытается возложить на Китай ответственность за вспышку и распространение коронавируса по всему миру. В интервью телеканалу NBC министр обороны США Марк Эспер заявил, что руководство КНР намеренно вводило американцев в заблуждение, подчеркнув, что не верит в честность Пекина и сегодня.

Между тем Трамп также распорядился приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. Глава Белого дома полагает, что из-за своей «ориентации на Китай» ВОЗ несвоевременно предупредила об опасности коронавируса. В частности, американский лидер напомнил, что организация не поддержала решение властей США приостановить сообщение с КНР в начале февраля, посчитав такой шаг излишним.

Глава Пентагона Марк Эспер Reuters © Yuri Gripas

В свою очередь, в американских СМИ неоднократно звучала версия о лабораторном происхождении коронавируса. 16 апреля на сайте телеканала Fox News был опубликован материал, в котором утверждается, что нулевой пациент с COVID-19 якобы работал в лаборатории Ухани. Ссылаясь на анонимные источники, журналисты пишут, что в учреждении проводились работы, призванные показать, что КНР превосходит США в возможностях выявлять вирусные инфекции и бороться с ними.

В Пекине отрицают обвинения американских властей и СМИ. 17 апреля, выступая на пресс-брифинге, представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай не скрывал от мировой общественности реальную ситуацию с коронавирусом.

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Днём ранее в интервью телеканалу CGTN дипломат, ссылаясь на заключение ВОЗ, подчеркнул, что у версии о лабораторном происхождении коронавируса нет научного обоснования.

В свою очередь, глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин также опроверг утверждение об искусственном создании COVID-19, в том числе в стенах городской лаборатории. По его мнению, сведения, которые распространяют американские СМИ, основаны на спекуляциях, а не на научных исследованиях. Более того, Чжимин убеждён, что человеческая цивилизация на текущем этапе развития в принципе не способна вывести подобный вирус.

Схожей точки зрения придерживаются многие российские и зарубежные учёные, в том числе и в США. Например, гипотезу искусственного происхождения COVID-19 отвергает директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

В свою очередь, в интервью RT главный научный сотрудник НИИ вирусологии академик РАН Дмитрий Львов заявил, что у научного сообщества нет сомнений в естественном происхождении коронавируса. Версии о создании COVID-19 в лабораторных условиях для воплощения в жизнь каких-либо секретных замыслов он назвал «словоблудием».

Как отметил в беседе с RT руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов, на сегодняшний день не существует «ни одного реального подтверждения того, что этот коронавирус был создан рукотворным образом».

«Всё, что сейчас есть по этому поводу, — это громкие заявления политиков, ссылки на некие секретные доклады и анонимные источники. Никакой конкретной и достоверной информации мы не видим. Пока в обвинениях в искусственном создании вируса больше идеологической войны и политического противостояния, чем реальных фактов», — констатировал Маслов.

«Долгосрочное противостояние»

Несмотря на отсутствие доказательств искусственного происхождения коронавируса и факта сокрытия КНР достоверной информации об инфекции, политическая элита Соединённых Штатов уже обсуждает варианты привлечения Китая к ответственности. Речь в основном идёт о финансовом наказании.

Так, ряд сенаторов внесли в конгресс законопроект о создании механизма выплаты компенсаций Китаем за распространение коронавируса. В свою очередь, председатель юридического комитета верхней палаты парламента США Линдси Грэм призвал пострадавшие от коронавируса страны мира выставить Пекину свои счета за ущерб от пандемии. А член комитета сената США по вооружённым силам Марша Блэкберн настаивает на том, чтобы Вашингтон отказался выплачивать Пекину часть долга федерального правительства.

Американские медики Reuters © Brendan Mcdermid

Алексей Маслов не исключает, что власти Соединённых Штатов могут даже инициировать международный судебный процесс в Гааге, чтобы доказать «вину» Пекина и впоследствии взыскать с него компенсации. Логику американского истеблишмента эксперт объясняет желанием сдержать восстановление китайской экономики после победы над COVID-19 и не допустить укрепления геополитических позиций КНР.

«Вопрос привлечения Китая к ответственности за вспышку коронавируса может вылиться в долгосрочное противостояние. По крайней мере, сегодня в интересах Вашингтона не допустить возвышения Китая на мировой арене, особенно на фоне тяжёлой экономической ситуации в США. Собственно, отсюда и вытекают обвинения американцев в создании инфекции в уханьской лаборатории», — рассуждает Маслов.

Эксперт прогнозирует дальнейшее ухудшение американо-китайских отношений, но сомневается в готовности Вашингтона ввести экономические санкции против Пекина.

Аналогичным образом оценил ситуацию и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

«Американцы не отважатся вводить какие-либо рестрикции, потому что любые санкции против Пекина практически мгновенно обернутся ударом по экономике США. Вместо этого Вашингтон будет пытаться дискредитировать имидж Китая на международной арене. Также американцы будут пытаться давить на Пекин, чтобы получить бонусы в торговой войне, которая продолжается между двумя государствами последние годы», — заключил Фельдман.