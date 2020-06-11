Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону

11 июня 2020     11
Драчёв назвал новую роль Хованцева в сборной России по биатлону

18:20

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил, какую роль в сборной России по биатлону будет исполнять бывший главный тренер команды Анатолий Хованцев.

РИА Новости

«Хованцев заявлен как администратор и консультант команды. Он как руководитель экспертного совета будет смотреть, общаться со всеми», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Хованцев возглавлял сборную России с 2018 по 2020 год. Имя его приемника на должности главного тренера национальной команды ещё не определено.

Ранее сообщалось, что Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону.

Источник: Россия Сегодня

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