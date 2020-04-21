Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Королькевича и Кабукова

21 апреля 2020     7
Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Королькевича и Кабукова

14:57

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв объяснил, почему голосовал против назначения Владимира Королькевича и Роберта Кабукова старшими тренерами женской и мужской сборных команд.

РИА Новости

«Моя позиция такая, потому что я знаю этих тренеров. И уровень, который у них есть на данный момент. Но есть много нюансов, дело здесь не только в тренерских особенностях», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Он отметил, что данная ситуация может получить и иное продолжение.

«Вариантов много. Пока принято такое решение, а дальше будем смотреть», — добавил глава СБР.

Ещё до заседания правления СБР, на котором был определён состав тренерского штаба сборной, Драчёв открыто высказывался против назначения специалистов в национальную команду.

Ранее сообщалось, что Королькевич и Кабуков утверждены тренерами женской и мужской сборных по биатлону.

Источник: Россия Сегодня

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