Драчёв: у меня огромные планы на развитие биатлона

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что не будет уходить в отставку по собственному желанию, несмотря на открытое письмо ряда специалистов, призвавшее его сложить полномочия.
«Внемлю ли я призыву добровольно уйти в отставку? Конечно же нет! От того же Тихонова я такой призыв с первого дня своей работы слышу. У меня огромные планы на развитие биатлона. Я не собираюсь на полпути останавливаться, нужно до конца доводить работу, намеченную на четырехлетие. И мы её делаем! А те, кто реально это письмо писали, не знают, что происходит внутри СБР. Это обидно», — цитирует Драчёва РИА Новости.
1 апреля известные экс-биатлонисты, тренеры и представители судейского корпуса составили письмо на имя Драчёва, предложив ему сложить с себя полномочия. Впоследствии ряд подписавших письмо людей опровергли свою причастность к нему.
Ранее сообщалось, что специалисты призвали президента СБР Драчёва уйти в отставку.
Источник: Россия Сегодня
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