Две маленькие девочки исчезли в разных регионах России в один день

В Псковской и Мурманской областях в один день — 23 мая — пропали две малолетние девочки: в настоящее время их ищут правоохранительные органы, спасатели и волонтеры. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщает РИА Новости.

Трехлетняя девочка в Псковской области пропала вечером в субботу в районе садового товарищества Кебь Псковского района. По этому факту региональное управление Следственного комитета России (СКР) уже начало доследственную проверку, а его руководитель выехал на место происшествия.

Пятилетняя девочка в Мурманской области пропала после того, как вечером в субботу вместе с друзьями ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки Кандалакшского района. В поисках ребенка участвуют 440 человек и 12 единиц техники. Региональное управление СКР уже возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ.

Ранее 24 мая сообщалось, что школьницу, ушедшую на прогулку и пропавшую в Пензе, нашли убитой в лесополосе. По данным регионального управления ведомства, днем в пятницу, 22 мая, 14-летняя девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась. На следующий день, 23 мая, ее нашли мертвой в лесополосе Первомайского района города. На теле погибшей были найдены следы насильственной смерти.

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Источник: Лента.Ру