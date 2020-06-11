Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

11 июня 2020     11
Двоюродный брат Нурмагомедова дебютирует в UFC на «Бойцовском острове»

21:12

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проведёт свой дебютный поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате на одном из турниров, которые пройдут в Абу-Даби на «Бойцовском острове».

РИА Новости

Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, слова которого передаёт ТАСС.

Умар Нурмагомедов должен был провести дебютный бой в UFC в апреле, однако бой был отменен из-за пандемии коронавируса. В его послужном списке 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Ранее сообщалось, что Уланбеков сразится с украинцем Доскальчуком в дебютном бою в UFC.

Источник: Россия Сегодня

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