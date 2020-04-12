Джонсон выступил с обращением после выписки из больницы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе первого после выписки из больницы обращения поблагодарил британский Минздрав за спасение своей жизни и призвал жителей страны к единству в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сегодня я покинул госпиталь после недели, в течение которой Национальная служба здравоохранения спасла мне, без всяких сомнений, жизнь», — заявил Джонсон в обращении, опубликованном в Twitter.

Он отметил, что действия миллионов британцев, которые остаются дома, являются эффективным средством борьбы с COVID-19.

Джонсон заявил, что вместе британцы смогут справиться с ситуацией с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Джонсона выписали из больницы, куда он был ранее доставлен из-за коронавируса.

9 апреля британского премьера перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату.

6 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача из-за сохраняющихся симптомов коронавируса.