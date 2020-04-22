Единая лига ВТБ сократит зарплату сотрудникам на треть

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин сообщила, что начиная с мая зарплата сотрудников организации сократится на одну треть.

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«Офис Единой лиги ВТБ вошёл в режим экономии. Мы пересчитываем зарплаты, и с мая месяца сокращаем её на одну треть всем нашим сотрудникам. Пока — на два месяца, ведь мы планируем и Совет лиги провести в июле, и сезон следующий начать в срок», — цитирует Корстин РИА Новости.

При этом генеральный директор Единой лиги ВТБ заявила, что в настоящий момент очень сложно предугадать, каким образом будет разворачиваться ситуация. Поэтому Корстин не исключила, что сокращение зарплат будет произведено на больший срок.

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