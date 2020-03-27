Ефимова призналась, что из-за карантина не плавает уже больше недели

27 марта 2020     6
Ефимова призналась, что из-за карантина не плавает уже больше недели

10:19

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова призналась, что не плавает уже больше недели в связи с карантином из-за распространения коронавируса.

РИА Новости

«В принципе, пляж у меня рядом, и выходить ещё можно. Но я не рискую плавать, хоть и костюм есть», — цитирует спортсменку РИА Новости.

По её словам, пока что вода достаточно холодная, а у неё недавно возникали проблемы с носом и горлом.

«Хочется плавать, уже больше недели не плаваю, но и заходить в воду не рискую. Для меня холодная вода — это тяжело», — сказала Ефимова.

При этом она отметила, что стала больше бегать, и ей даже привезли беговую дорожку на случай полного карантина.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее Ефимова дала совет, как не заразиться коронавирусом.

Источник: Россия Сегодня

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