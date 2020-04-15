Ефимова заявила, что никогда не жалела о переезде в США

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что никогда не жалела о переезде в Соединённые Штаты Америки.
РИА Новости
«О переезде я ни разу не пожалела. В тот момент у меня было такое состояние: либо нужно совсем бросать плавание, либо что-то менять», — цитирует спортсменку Sport24.
По её словам, она не могла не уехать, учитывая непростые отношения со своим тренером Ириной Вятчаниной в тот момент. Ефимова также подчеркнула, что в Америке перестала бояться за свой результат.
Ранее Ефимова рассказала о вынужденном переезде в новое жильё.
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