Ефимова заявила, что никогда не жалела о переезде в США

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что никогда не жалела о переезде в Соединённые Штаты Америки.

РИА Новости

«О переезде я ни разу не пожалела. В тот момент у меня было такое состояние: либо нужно совсем бросать плавание, либо что-то менять», — цитирует спортсменку Sport24.

По её словам, она не могла не уехать, учитывая непростые отношения со своим тренером Ириной Вятчаниной в тот момент. Ефимова также подчеркнула, что в Америке перестала бояться за свой результат.

Ранее Ефимова рассказала о вынужденном переезде в новое жильё.