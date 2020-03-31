ЕК намерена выделить €3,5 млн на продвижение проектов ЕС на Украине

31 марта 2020     17
ЕК намерена выделить €3,5 млн на продвижение проектов ЕС на Украине

07:05

Ксения Калинкина

В Еврокомиссии заявили о намерении выделить €3,5 млн на продвижение проектов Европейского союза на Украине. Об этом говорится в предварительном уведомлении к контракту, с которым ознакомился RT.

Цель европейской инициативы, как следует из описания, заключается в обеспечении поддержки выполнения положений Коммуникационной стратегии ЕС на Украине.

Для реализации поставленной задачи предусмотрена разработка и проведение ряда коммуникационных кампаний, «рассчитанных на украинского зрителя и предназначенных для трансляции через различные каналы передачи информации».

Кроме того, инициатива предполагает предоставление консультационных услуг специалистов в сфере стратегических коммуникаций, оказание содействия в работе со СМИ и изучении аудитории, а также в проведении анализа воздействия созданного контента на зрителя.

Ранее сообщалось о планах Еврокомиссии выделить €8,2 млн на укрепление структур гражданского общества в Грузии.

Отмечалось, что основная цель инициативы заключалась в «укреплении гражданского общества, а также поощрении прав и основных свобод человека» в стране.

Источник: Россия Сегодня

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