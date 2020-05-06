ЕК профинансирует развитие гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»

6 мая 2020     6
ЕК профинансирует развитие гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»

06:30

Ксения Калинкина

Еврокомиссия намерена выделить €3,7 млн на проект, предполагающий усиление роли гражданского общества в «проведении демократических преобразований» в странах — участницах программы ЕС «Восточное партнёрство».

Об этом говорится в тексте предварительного уведомления к контракту, с которым ознакомился RT.

«Проект региональной технической помощи будет способствовать усилению и продвижению роли гражданского общества в проведении реформ и демократических преобразований в странах «Восточного партнёрства», — уточняется в документе.

При этом отмечается, что рассматриваемая европейская инициатива предполагает реализацию ряда направлений деятельности.

В частности, предусматривается реализация стипендиальных программ и проведение исследований, а также организация хакатонов и мероприятий по электронному обучению.

Программа «Восточное партнёрство» была запущена Евросоюзом для развития более тесного сотрудничества между ЕС и странами бывшего СССР (Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Белоруссия и Азербайджан).

Ранее сообщалось о планах Агентства США по международному развитию (USAID) выделить до $5 млн на развитие институтов гражданского общества в частично признанной республике Косово.

Ранее на эту тему:

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Чистая прибыль Disney упала на 91 процент
Чистая прибыль Disney упала на 91 процент

Чистая прибыль компании The Walt Disney Company упала во втором квартале на 91 процент по сравнению с прошлогодними показателями за …


Американцы выступили с протестами против карантинных мер
Американцы выступили с протестами против карантинных мер

Сотни протестующих против карантинных ограничений американцев вышли на улицы Бостона. Жители города требуют от губернатора штата Массачусетс снять действующие ограничительные …


Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули

Ученые Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD) снова отодвинули дату окончания пандемии коронавируса в России. Согласно новому прогнозу, который опубликован …


В Москве 6 мая ожидается до +21 °С
В Москве 6 мая ожидается до +21 °С

06:13 В Москве в среду, 6 мая, ожидается до +21 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России. …


ЕК профинансирует развитие гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»
ЕК профинансирует развитие гражданского общества в странах «Восточного партнёрства»

06:30 Ксения Калинкина Еврокомиссия намерена выделить €3,7 млн на проект, предполагающий усиление роли гражданского общества в «проведении демократических преобразований» в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты