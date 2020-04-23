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Военная хроника. Первые месяцы оккупации Севастополя
Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в …
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Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей
Верховный суд Республики Крым рассмотрит уголовное дело об убийстве двух жителей Бахчисарая. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу …
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В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей
Об этом сообщает департамент образования и науки Севастополя. В ведомстве обработана и передана на оплату первая тысяча поступивших заявок. Сотрудники …
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Еженедельный брифинг Марии Захаровой
16:09 RT Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам международной политики. Брифинг проходит без журналистов …
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Черезов: в нашем биатлоне слишком много негатива
16:14 Член правления Союза биатлонистов России (СБР), трёхкратный чемпион мира и двукратный призёр Олимпийских игр Иван Черезов считает, что организации …