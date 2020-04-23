Еженедельный брифинг Марии Захаровой

23 апреля 2020     5
Еженедельный брифинг Марии Захаровой

16:09

RT

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам международной политики. Брифинг проходит без журналистов из-за ситуации с распространением коронавируса. RT ведёт прямую трансляцию.

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