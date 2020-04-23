Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам международной политики. Брифинг проходит без журналистов из-за ситуации с распространением коронавируса. RT ведёт прямую трансляцию.

Военная хроника. Первые месяцы оккупации Севастополя Каждый будний день в эфире радиостанции “Вести ФМ – Севастополь” выходит новая рубрика “Военная хроника”, посвященная героической обороне Севастополя в …



Крымчанин может получить пожизненное наказание за убийство своих приятелей Верховный суд Республики Крым рассмотрит уголовное дело об убийстве двух жителей Бахчисарая. Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу …



В Севастополе более тысячи семей уже получили единоразовые выплаты на детей Об этом сообщает департамент образования и науки Севастополя. В ведомстве обработана и передана на оплату первая тысяча поступивших заявок. Сотрудники …



Еженедельный брифинг Марии Захаровой 16:09 RT Официальный представитель российского МИД Мария Захарова проводит традиционный брифинг по актуальным вопросам международной политики. Брифинг проходит без журналистов …

