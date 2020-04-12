ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь

12 апреля 2020     16
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь

15:16

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в России.

«ФАС России совместно с ОНФ фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь. Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ФАС.

Отмечается, что федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, «установив на него справедливую рыночную цену в диапазон от 400 до 700 рублей за килограмм».

Ранее Генеральная прокуратура России поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на продукты, которые способствуют укреплению иммунитета, в том числе на корень имбиря, чеснок и лимоны.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что цены на имбирь и лимоны нормализуются и не окажут влияния на уровень инфляции.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты
В Крыму пенсионеры и дети получат дополнительные выплаты

Пенсионерам и семьям с детьми из бюджета республики выплатят дополнительные деньги, сообщила сегодня заместитель председателя Совета министров Крыма, министр труда …


Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов
Сборная России по футболу составила команду из известных космонавтов

15:05 Пресс-служба сборной России по футболу составила символическую команду из известных советских космонавтов в честь Дня космонавтики. @TeamRussia Twitter Символическая …


ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь
ФАС сообщила о стабилизации цен на имбирь

15:16 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в России. «ФАС России совместно с ОНФ …


В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России
В правительстве спрогнозировали сроки полной отмены ограничительных мер в России

Полная отмена ограничительных мер, введенных в России в связи с распространением коронавируса, при благоприятном исходе возможна уже к лету, спрогнозировала …


Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии
Заболевший коронавирусом тренер сборной России по боксу рассказал о состоянии

Тренер сборной России по боксу Антон Кадушин, заболевший коронавирусом, рассказал о своем состоянии. Его слова приводит ТАСС. Кадушин заявил, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты